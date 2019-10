Mahomes regresa a los entrenamientos

“Simplemente vamos a ver cómo le va y lo evaluamos a partir de allí”, dijo Reid de Mahomes.

entrenó ayer con su equipo los, a menos de una semana después de dislocarse la rodilla derecha en una victoria de jueves por la noche frente a los Broncos de Denver.El head coach Andy Reid dijo que el quarterback reserva Matt Moore, quien reemplazó a Mahomes frente a los Broncos, recibiría “un buen porcentaje de lasrepeticiones’’.Moore dijo que no se le ha informado si iniciaría el domingo o no frente a los Empacadores de Green Bay en Arrowhead Stadium.Reid dijo no estar sorprendido por el pronto regreso de Mahomes a la práctica tras recibir los resultados de la resonancia magnética en la rodilla lastimada.“Fue el mejor resultado posible y simplemente programo el modo en que lo hace”, dijo Reid.El preparador atlético Rick Burkholder hace un buen trabajo de gestionar a esos lesionados para que no hagan muy poco o que no hagan demasiado. Les confío con su trabajo.“Luego de que sucedió, Mahomes pensó que podía regresar. Así es como está hecho. Está hecho un poco diferente de esa manera... lo ataca todo. Así es como lo hace en todo. Siempre todo a vapor”.