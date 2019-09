Mal y de malas; no le pagaron a leyendas de Cruz Azul

Luego del partido de este sábado en el, entre exjugadores celestes y atlantistas, algunos futbolistas que fueron figuras en laterminaron dando de su bolsillo para pagarle a varios de sus excompañeros.Una fuente informó aque "la persona que parece que era el organizador del juego,, bajó a los vestidores para disculparse con los jugadores, debido a que no le alcanzaba para pagarles"."Cuando ya estaban todos bañados fue a verlos y les dijo que no le querían pagar, que le habían hecho cosas ‘chuecas’ los que le rentaron el estadio. También estabaahí, creo que él también organizó el partido".ESPN logró saber también que a algunos de los que participaron en el cotejo de corte amistoso, les habían adelantado la mitad () y al finalizar el encuentro les dieron el resto, pero tuvieron que regresarlo para ayudar a los otros, para pagarles a quienes no les habían pagado.dieron sus 5 mil para ayudar a otros que no habían recibido nada, por lo que algunos salieron del estadio con mil pesos en los bolsillos.Cabe señalar que el costo del boleto para este partido fue de 150 pesos y que entraron alrededor de 10 mil personas, además que también hubo un beneficio por la venta de la cerveza.