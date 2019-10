Maléfica se adueña de la taquilla de EU

Ciudad de México.- Protagonizada por Angelina Jolie, la película Maléfica: Dueña del mal (Maleficent: Mistress of Evil) se convirtió en la cinta más taquillera del fin de semana en Estados Unidos, al desplazar al Joker.



La cinta dirigida por Joachim Rønning, en la que también participan Ed Skrein, Michelle Pfeiffer, Elle Fanning, Juno Temple Chiwetel Ejiofor, Imelda Staunton, Lesley Manville y Sam Riley, debutó en la cima de la taquilla de Estados Unidos con ingresos de 36 millones de dólares.



De acuerdo con Box Office, la película, en la que se explora la relación entre “Maléfica” y la “Reina Ingrith” (Michelle Pfeiffer), quien protegerá a “Aurora” (Elle Fanningy) le ayudará a que se lleve a cabo su boda con el “príncipe Felipe” (Harris Dickinson), obtuvo ingresos estimados de 117 millones de dólares en el extranjero, para un total global de 153 millones de dólares.







En el segundo puesto, se ubicó el Joker, de Todd Phillips, que sumó 29.20 millones de dólares a su acumulado de 247.22 millones en la taquilla nacional, luego de tres semanas en cartelera. En el extranjero la cinta supera los 490 millones de dólares y un total mundial de 737.52 millones.



Dirigida por Ruben Fleischer, Zombieland 2: tiro de gracia (Zombieland 2: Double Tap) se colocó en el tercer lugar con ingresos estimados de 29.72 millones de dólares y 5.30 millones de dólares en el extranjero.



En su segundo fin de semana de exhibición, Los locos Addams (The Addams family), dirigida por Conrad Vernon y Greg Tiernan, se ubicó en el cuarto puesto con 16.05 millones de dólares.



A su vez, el thriller de acción Proyecto Geminis (Gemini man) dirigido por Ang Lee y protagonizado por Will Smith, logró 8.50 millones de dólares, que lo ubicaron en el quinto sitio de la lista de las más taquilleras.



El próximo fin de semana se lanzará el thriller policial Black and Blue en dos mil cines, la película de terror Countdown, de Justin Dec, en dos mil 600 ubicaciones y The Current War: Director's Cut.