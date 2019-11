Mantiene Caraglio con vida a Cruz Azul

Cruz Azul no quiso que le pusieran ofrenda en eltras vencer esta noche 1-0 al León y mantenerse en la lucha por un boleto a la Liguilla del Apertura 2019.La Máquina aprovechó que el desangelado ambiente del, los Esmeraldas apenas le metían garra, conscientes de que están muy cerca de la Fase Final, al tener 26 puntos.para meter cabezazo y adelantar a los cementeros.La Máquina se puso en ventaja porque lo mereció un poco más, pues ya desde el 23' había exigido doble atajada de Rodolfo Cota, tras remates de Javier Salas y Caraglio., como al 25', cuando un error en la salida del portero Jesús Corona, derivó en disparo de José Juan Macías que tapó el arquero pero el rechace lo echó Joel Campbell por un lado.Y una vez más la afición celeste cargó con su capitán, porque fue abucheado cada que tocaba el balón.Tras la anotación de Caraglio, apenas su tercer gol del semestre pues no anotaba desde la Fecha 5, los Panzas Verdes quisieron reaccionar pero no fueron certeros en la última parte.El León se quedó con 26 unidades en la posición 6 de la clasificación, consciente de que el domingo en casa, debe ponerle 3 puntos más a su acumulado para verse cerca de Liguilla, cuando reciba a Monarcas.pero descansará en la siguiente fecha.La Máquina sacará entonces las veladoras esperando resultados, pues le restan sólo 2 duelos por delante y aspira a 26 unidades, 3 más que las que tiene el Morelia, hoy poseedor del último boleto a Liguilla.