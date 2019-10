Mantienen viva la memoria; leerán el pasado

“Este periódico se publica con el exclusivo objeto de llenar una necesidad: la de que la función pública del Gobierno Constitucionalista tenga un órgano oficial”, estas son las primeras palabras que se imprimieron sobre el papel de El Constitucionalista, diario cuya primera aparición fue el 2 de diciembre de 1913, en Hermosillo, Sonora.

“(El Constitucionalista) es un retrato fiel de una época determinada y, en particular este retrata a Carranza y las gestiones que hizo”. Concepción Recio, periodista

Con un tiraje de 100 números, la publicación nació con la idea de informar tres veces a la semana, los avances del ejército revolucionario, contra la presidencia de Victoriano Huerta. Este diario itinerante recorrió siete ciudades, la primera de ellas fue Hermosillo, en la que se publicó el primer número, seguido por Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón, Saltillo, Monterrey y finalizó en la Ciudad de México, con su último tiraje el día 27 de agosto de 1914.Es precisamente en la capital coahuilense en la que donreunió 99 números que ahora yacen en la biblioteca que lleva su nombre. Con el fin de evitar su pérdida y para festejar el centenario del asesinato dese ha publicado una edición facsimilar que se presentará hoy en ela las 19:00 horas, porhistoriador y actual director delFelipe ÁvilaSegún apuntóy el otro presentador del libro, es imperativo un homenaje de este calibre a Venustiano Carranza, ya que “por ser su tierra natal, Coahuila está moral e históricamente obligado a dar especial realce a las conmemoración del centenario del asesinato de don Venustiano Carranza, el único presidente mexicano muerto estando en funciones”. Para él, agrega, “la edición facsimilar de El Constitucionalista constituye un prometedor primer paso y viene a poner disposición de investigadores e interesados una fuente de noticias que, a 100 años de distancia, es hoy novedosa, dada la extrema rareza de su publicación”.El constitucionalistaSegún explicó María Concepción Recio, periodista y coordinadora administrativa del Cecuvar, la importancia de una recuperación de este tipo es vital debido al testimonio que recoge y deja para la posteridad.“Los periódicos son retratos fieles de una época determinada y, en particular este (El Constitucionalista), retrata a Carranza y las gestiones que hizo, así como al enorme esfuerzo que hizo por llevar a la patria con él y decir ‘esta es la legalidad y con ella vamos a ofrecer y presentarnos ante México’, porque la legalidad siempre fue su bandera”.En esta edición de El Constitucionalista se conjugan dos vertientes de quien fuera Vito Alessio Robles: el trabajo del periodista como testigo del día con día, y su labor de preservaciónde esos testimonios para la posteridad como historiador.Según explicó Recio, tanto el periodismo como la historia van de la mano hacia un futuro no fraguado ,pero que puede vislumbrarse. De ahí que la existencia de documentos como esta publicación se mantengan vivas y al alcance de todos, pues ayudan a conocer un pasado concreto para entender el presente.“Tanto el periodismo como la historia cuentan hechos en diversos niveles, la segunda del momentáneo que queda para el futuro, mientras que el primero va alimentándose de actualidad estrictamente, pero si no es así, puede optar porque algo del pasado desate lo actual de la nota y vuelva a convertirse en periodismo. La unión de ambas materias es fascinante, cuando están juntas son como una caja de Pandora”, finalizó.La presentación deque se mostró también hace unas semanas en la Ciudad de México, es parte dely tendrá los comentarios de Javier Villarreal Lozano y Felipe Ávila.Presentación de El ConstitucionalistaCon Felipe Ávila y Javier VillarrealCentro Cultural Vito Alessio Robles19:00 horasEntrada libre