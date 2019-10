Manuel Bartlett acumula 21 denuncias en su contra: SFP

“Si camina como pato, si hace como pato, la señora es concubina del señor Bartlett, que no se haga güey y declare lo que tiene que declarar”.

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias de esta investigación”, advirtió la funcionaria, al manifestar ante los integrantes de la Comisión Anticorrupción que la dependencia debe ser muy prudente y respetuosa de la presunción de inocencia que corresponde a cada servidor público.

Laacumulaen contra del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),, por el presunto delito de falsedad en declaración patrimonial y de intereses, señaló la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, a la vez que aseguró que no habrá juicios sumarios en contra del funcionario, pero se llegará hasta las últimas consecuencias.Al comparecer en el Senado, la funcionaria respondió a los señalamientos de la panista Xóchitl Gálvez que cuestionó si negar a su concubina Julia Abdalá no es inmoral.Sandoval dijo que en este caso ya hay denuncias acumuladas, la más reciente del 30 de septiembre pasado, pero no se puede dar avances porque la sociedad está exigiendo mucho y la SFP no va a defraudar la confianza ciudadana.“Pero también auto exigentes de no dejar una responsabilidad sin asignación de la responsabilidad que merezca una omisión, asignación o hecho de corrupción”.Insistió en que es un proceso abierto y sus creencias y opiniones “no ayudan sino perjudicarían una investigación de esta importancia política en curso”.Laagregó que en ese caso no hay gato encerrado, pero no se pueden comprometer ni violentar los derechos de nadie, pues deben prevalecer los principios de presunción de inocencia y la exhaustividad.De modo que “yo no quiero dar juicios sumarios sin haber hecho un análisis exhaustivo y entonces eso sí, lo que puedo compartir es que hay una veintena de denuncias que estamos trabajando de forma muy cuidadosa”.En otros temas, dijo que en el caso de la problemática con los medicamentos se detectó que había hasta moches, pero se vigilará que se cumpla con la ley para que no haya recortes en ese gasto porque así lo estipula la ley, luego de que la priista Nuvia Mayorga exigió que no haya recortes en los institutos de salud, pues tan solo en el de Cancerología el incremento este año fue de solo un millón de pesos pese a que ese padecimiento muestra un alza en la población.Sobre el caso del aeropuerto de Texcoco, mencionó que había 211 contratos por 179 mil millones de pesos, de los que 19 concentraban el 95% del monto total de lo invertido.Sobre la explosión en Tlahuelilpan, refirió en breve se darán a conocer las investigaciones respecto a lo sucedido, pues ya se revisan números celulares involucrados y hay el testimonio de un teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre estos hechos.