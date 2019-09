Manuel Espino se suma a equipo de AMLO como ‘superdelegado’

Ciudad de México.- El ex panista Manuel Espino renunció ayer a su cargo como secretario de Gobierno del Ayuntamiento de Naucalpan para sumarse al equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se desempeñará como superdelegado federal en el estado de Durango, de donde es originario.



​​En una carta fechada el 18 de septiembre de 2019, Espino Barrientos presentó su renuncia a la presidenta municipal de Naucalpan, Patricia Durán Reveles.



Ayer, el cabildo aprobó su renuncia y nombró en su lugar al secretario del Ayuntamiento, Mauricio Aguirre.



En la carta, Manuel Espino relata que desde finales de julio López Obrador le pidió reunirse a la brevedad; posteriormente, en una reunión celebrada el 27 de agosto, el Presidente lo invitó a incorporarse a su equipo de gobierno.



"Le agradecí y le confesé que me resultaba difícil dejar de acompañarla como secretario de Gobierno. Sabedor de la gran amistad que nos une y del equipo que juntos hemos formado por años, su respuesta fue: 'dile a la presidenta municipal que ahora toca que me ayudes a mí y desde acá la seguirás apoyando'", dice la carta dirigida a la alcaldesa.

Espino añade que López Obrador ya le había pedido incorporarse al gabinete presidencial y que en ese entonces declinó a su ofrecimiento.



"Esta vez consideré que no debía rechazar la invitación del Presidente de México para formar parte de su equipo. Acepté con gratitud y con el mayor compromiso de mi parte para ayudarle a hacer realidad la Cuarta Transformación, que es la causa final de su gobierno", agregó Espino en su carta.

El documento pide a la presidenta municipal separarlo de cargo a partir del 30 de septiembre.



Manuel Espino fue presidente del Partido Acción Nacional (PAN) desde el año 2005 hasta 2007 y como tal, impulsó la candidatura presidencial de Felipe Calderón en la campaña de 2006, cuando se lanzó el spot en contra de López Obrador acusándolo de ser "un peligro para México".



Sin embargo, Espino Barrientos fue expulsado de ese partido en 2010 y en la campaña presidencial del 2012 apoyó abiertamente a Enrique Peña Nieto.



Además, fue presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América para el periodo 2007-2010.



En la campaña presidencial de López Obrador de 2018, Espino se desempeñó como enlace del candidato de Morena con Organizaciones No Gubernamentales, después de que el ahora Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, concretó un encuentro entre ambos.



Con información de Milenio