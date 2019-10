Maradona manifiesta su apoyo a Culiacán

Ciudad de México.- La balacera que se suscitó este jueves en la ciudad de Culiacán no pasó de largo para Diego Armando Maradona, extécnico de Dorados, quien desde Argentina externó su tristeza por lo ocurrido, además de que se disculpó por las burlas que colocó el portero Gaspar Servio en sus redes sociales.



En una conversación que tuvo con el periodista Iván Elenes, el ahora técnico de Gimnasia de La Plata compartió un video en el que muestra su apoyo al pueblo sinaloense, además de que intercambió múltiples mensajes en los que cuestiona cómo se encuentran los habitantes de la ciudad y señala el comportamiento de Servio.



“Quería saber cómo está todo. Preocupado por nuestro hermoso Culiacán y por su gente", fue el comienzo de la conversación entre el periodista y Maradona, quien quería saber cada detalle posible de lo que ocurrió.



“Nunca nos vamos a olvidar de Dorados y Culiacán, que me hizo sentir como en mi casa. Maximiliano Pomargo (asistente) me mostró los videos, me puse muy triste por la violencia que estaba pasando el pueblo, por eso pedí que me averiguaran cómo estaba todo”.



“De paso quiero pedirles como argentino disculpas por la inmadurez de Gaspar, de no estar a la altura de las circunstancias. Leí lo de Gaspar que desafortunado, salió en los medios de acá (Argentina), es una locura, les pedimos disculpas nosotros como argentinos, hay que respetar al pueblo y más a lo culichis que son gente maravillosa”.



Maradona aseguró que se debe ser "respetuoso con los muertos" y que jamás se deben burlarse de nadie, "menos en una situación así".