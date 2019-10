María Gainza gana el premio Sor Juana en la FIL Guadalajara

"Esto es completamente inesperado, me agarró en medio de la sordidez cotidiana", revela María Gainza en el comunicado emitido por la organización del premio.



"Agradezco haber nacido en este momento para poder ver esta revolución que se ha llevado en los últimos años, me parece que queda un camino largo por hacer, pero la verdad es que hemos avanzado", señaló la autora, quien reconoce que el trabajo de las mujeres se acepta más ahora que hace 20 años.



La escritora argentinaganó la edición 27 delpor su segunda novela, publicada en 2018, La luz negra, informó este lunes la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.En un comunicado, indicaron que el jurado premió "la riqueza y la diversidad de nuestras literaturas" y que se trata de una obra con una trama absorbente y casi detectivesca, "con una prosa lúcida e impecable, innovadora y no carente de ironía".La obra, que será premiada oficialmente el próximo miércoles 4 de noviembre en la FIL de Guadalajara, aborda el tema de las falsificaciones artísticas.La premiada, María Gainza es escritora y crítica de arte, con experiencia en la corresponsalía de The New York Times en Buenos Aires.También fue editora de la colección de arte argentino de la Editorial Adriana Hidalgo.Durante diez años fue colaboradora del suplemento Radar del diario Página/12 y de la revista Artforum, y dictó cursos para artistas en el Centro de Investigaciones Artísticas (CIA) y talleres de crítica del arte en la Universidad Di Tella.En 2011 publicó su libro Textos elegidos por medio de la Editorial Capital Intelectual, un conjunto de ensayos sobre Argentina, y en 2014 publicó El nervio óptico, su primer libro de ficción editado por Mansalva, reeditado por Anagrama y traducido a más de diez idiomas.Y agregó que está "muy contenta", además de ser consciente de la "enorme responsabilidad formar parte del grupo de autoras argentinas" que han obtenido este premio.Entre ellas, Sylvia Iparraguirre, Ana Gloria Moya, Tununa Mercado, Inés Fernández Moreno o Claudia Piñeiro.Para finalizar, la novelista argentina dio estar "más que contenta por estar en Guadalajara", donde recibirá el premio.El Premio Sor Juana Inés de la Cruz se constituyó en 1993 y es un reconocimiento al trabajo literario de las mujeres en el mundo hispano, premiando a la autora de una novela publicada originalmente en español.La FIL, considerada la mayor feria del libro en español, es un punto de encuentro de dos mil editoriales de 44 países y 20 mil profesionales del libro.Con información de Milenio