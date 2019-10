María José sola y empoderada en las Fiestas de Octubre

“Ojalá que el próximo año sea más equilibrado, porque hay muchas mujeres con talento, no solo en el pop sino en el género ranchero, que son igual o más perruchas que yo, que tienen muchos pantalones y muchas faldas para llenar con tanto cariño un foro como es el Benito Juárez”, comenta La Josa, en entrevista.

#JosaFamilia nos vemos en dos días para hacer #Conexión y celebrar las fiestas de octubre en #Guadalajara ¿a quién veré? #MaríaJoséEnConexión pic.twitter.com/nCrgk6eGJg — Maria Jose Loyola (@lajosa) October 29, 2019

Visita obligada, desde hace casi 25 años, han sido laspara María José pero ahora su presencia se ve desde otra perspectiva.La cartelera del Foro Principal contempla a la exKabah como la única mujer en subir al escenario en solitario, cuestión que sorprende a la también actriz, aunque esto no la hace perder suelo.“Sí es un tema que me brinca. Por un lado me honra mucho que sea invitada, pero también se siente rarito que nada más haya una sola mujer en todo el programa de este foro”, expresó.Cantando cerca de 30 canciones y cambiando cuatro veces de vestuario, la intérprete de Me Equivoqué, No Soy una Señora y Un Nuevo Amor pretende replicar el concierto que recién presentó en el Auditorio Nacional con su Conexión (2019) bajo el brazo, el sexto álbum de su carrera en solitario pero el primero que graba en vivo.