Mariana Seoane ayuda a empoderar a la mujer

"Sin embargo, como dice el dicho, 'de la moda lo que te acomoda'. Hay cosas que se convierten en tendencia y que a mí no me gustan”.



"En el programa damos consejos de cómo lucir bien, cómo maquillarse, de tal manera que eso provoque que la mujer se sienta empoderada”.



"La mujer que se cuida, que hace ejercicio, es una persona que se ama. Cualquier mujer, con un poco de gusto, lucirá bella”, afirmó en entrevista.



La actriz y cantante Mariana Seoane , quien participó en un "reality show" dedicado cambiar el look de personas alejadas del mundo del espectáculo, compartió sus experiencias y la oportunidad que tuvo deIntérprete de temas como Una de dos, sencillo del que, Seoane platicó que para ella la moda, el buen vestir, es importante.Comentó que “es importante poder ayudar a mujeres que no tienen referencias de la moda, a escoger mejor su vestuario, cómo combinar ciertas cosas, esto sin duda brinda seguridad y permite a las mujeres desarrollarse mejor”.Sin importar la belleza o el tipo de cuerpo que tenga una mujer, dijo la actriz, quien participó en 2017 en la telenovela El señor de los cielos, “es importante que se sienta bella.En la emisión, le brindan ayuda a Catalina, ama de casa de 34 años, quien busca un cambio de look que la haga sentir bien. Para Mariana Seoane,“tiene más que ver con sentirte a gusto contigo misma, segura, con amor propio”.Para Seoane todas las mujeres son hermosas, independientemente de su cuerpo.Los consejos que la actriz comparte en la emisión de Cámbiame el look, se basan en “primero cambiar desde dentro, cuidarse y quererse. Cuando empiezas a empoderar el interior todo resulta mejor. Lo de afuera es más fácil, lo material se soluciona sin problema”.En general, piensa Seoane, nacida en la Ciudad de México, que los actores y actrices de América Latina, se cuidan más que los estadounidenses o europeos. Tratan siempre de lucir bien, si no con las últimas tendencias de la moda, sí con buen gusto”.