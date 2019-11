Maribel Guardia presume a su ‘mamá’, luce tan joven como ella

presume a su “mamá”, luce tan joven como ella y así despeja las dudas, definitivamente tiene la clave de la eterna juventud, pues ambas lucen espectaculares, especialmente cuando tienen la oportunidad de convivir juntas.irradia felicidad a donde quiera que va y ha hecho de su perfil en redes sociales como Instagram, el espacio ideal para compartir su vida cotidiana y su bu buen sentido del humor, pues desde verla como una feliz abuelita, hasta presumir su espectacular figura, Maribel siempre tiene algo que ofrecer.Hoy lo hizo mostrando una bella imagen con una de las mujeres más importantes de su vida: Vilma Chacón. Vilma es la hermana mayor de Maribel Guardia pero la madre de ambas murió cuando Maribel era muy pequeña, a sus 9 años, Vilma fue la encargada de sacar adelante a su hermana y apoyarla en su camino al éxito.reconoce el gran trabajo que Vilma Chacón hizo por las dos, es por ello que no duda en compartir su éxito, su felicidad y su amor, incluso en llamarla cariñosamente “mamá”, algo que ya ha causado confusiones en el pasado.Las décadas que no se notanFue el pasado mes de septiembre cuando Vilma Chacón cumplió 80 años y tal como Maribel Guardia, no aparenta esa edad, pareciera que apenas va llegando a los 50 o menos. Pareciera que en la familia de Maribel, la buena vida es el elixir de la eterna juventud.Tan solo hace un día, Maribel Guardia compartió un poco de su rutina de belleza, donde un reconocido médico le aplicaba un jugo de frutas en el rostro para atenuar las líneas de expresión, hidratar la piel y mantenerla radiante. Así mostró que prefiere los tratamientos no invasivos para consentirse de vez en cuando y mantener su belleza.