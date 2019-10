“Marrillo recógete para la casa”; “¡Ay amá!”: interceptan llamada de capo

“¿De casualidad no anda mi Marrillo ahí?”, pregunta la madre de “El Marro”, identificada como Lucha.



A lo que otra mujer a la que le llaman Chona o Chola le responde:



“Aquí anda con nosotros desde ayer, aquí está en la casa”.



– Ay, ¿y no me lo puedes mandar? ¡Ay, mi Marro!

– Lo van a agarrar… Aquí que se esté mejor.

Autoridades federales lograron interceptar una llamada telefónica en la que se escucha preocupada por su hijo a la madre de, líder del Cártel deCon esa llamada a la que tuvo acceso El Universal, autoridades dieron con la última ubicación del criminal dedicado principalmente al robo de hidrocarburo, se encontraba en las inmediaciones de Rincón de Centeno, en Guanajuato.En la grabación se escucha a la mujer angustiada por el paradero de su hijo, pues teme que lo vayan a capturar.Luego, Lucha pregunta a la mujer si ya comió su hijo y pide hablar con él, y le dice que “se recogiera para la casa” pues “aquí estamos al pendiente todos”.Por su parte, el criminal el criminal se niega: “¡Ay amá! No, yo no voy para allá. Allá estaban los gendarmes, ahí en la Virgen”.Por lo que la mujer angustiada responde: “Entonces estate ahí pero… ¡ay hijo¡ ¿y por qué no traes el celular? no me contestas ni una llamada hijo”, y “El Marro“, quien todavía se encuentra prófugo, le promete estar al pendiente de su celular.