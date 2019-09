Marro mugroso, CJNG llegó para quedarse: ‘El Mencho’ en Gto.

#Guanajuato#CJNG Grupo pantera envía mensaje para Antonio Yépez Ortiz alias "El Marro" quienes aseguran tiene apoyo de los policías estatales para perjudicar a los policías municipales y ministeriales, anuncian limpia de rateros, secuestradores, extorsionadores y cobra cuotas. pic.twitter.com/E9tP3yQjuV — Loba Indomable (@loba_indomable) September 22, 2019

Elmantiene una feroz lucha con elpor el control de, entidad que vive los días más violentos de su historia reciente.Mediante un nuevo video difundido a través de redes sociales, integrantes del, del Cártel Jalisco lanzaron una nueva amenaza en contra de Antonio Yépez Ortiz, alias "El Marro" , líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.En el clip de 1:21 minutos de duración se observa a un grupo numeroso de sicarios de Nemesio Oseguera "El Mencho", vestidos con ropa de camuflaje, encapuchados y fuertemente armados, en el que advierten que ya tienen presencia en otros municipios de Guanajuato, al tiempo que recordaron que "lo de 'El 50' no se olvida"."Esto es para ti Marro mugroso, somos integrantes del Grupo Pantera del Cártel Jalisco Nueva Generación. Seguimos avanzando y ya sabes lo que te pasó en Jerécuaro y Coroneo (Guanajuato). Ya estamos también en Apaseo, Acámbaro y Salvatierra. Y aún queda una cuenta pendiente, lo de "El 50″ no se olvida", advierte uno de los sujetos.Y continúa "ánimo raza, aquí estamos para apoyarnos y vamos por todos aquellos que roban transporte de carga, ganado, cobradores de cuotas, secuestradores, extorsionadores y todo aquel que apoye al 'Marro'".En ese momento, se observa que los sicarios empuñan en alto las armas de alto poder que portan y advierten "sabemos que te apoyas conpara perjudicar a municipales y ministeriales que ya no te apoyan. Te retamos a que nos pegues a nosotros y no a gente inocente".Pidieron a la población denunciar si reciben llamadas a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación "ya que nosotros no realizamos esas actividades por orden de nuestros patrones ya que ellos no se dedican a eso".El video concluye "Guanajuato tiene dueño, Cártel Jalisco Nueva Generación llegó para quedarse" .Con información de Infobae