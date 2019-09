MARS y Dahua revisan avances del sistema de seguridad de Coahuila

Hangzhou, Provincia de Jiangsu, China.- Zhejiang Dahua Techonolgy Co. LTD, uno de los dos líderes mundiales en sistemas de videovigilancia, recibió a la delegación comercial que encabeza el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, a quien le enfatizó que Coahuila es una prioridad en el mercado mexicano, al evaluar los avances del sistema de seguridad que se implementa en nuestra entidad.



La directiva mayor de Dahua realizó una reunión para recibir a la misión comercial coahuilense, que expuso además el mercado potencial que representa el sector empresarial en cada región del estado.



Fu Liquan, Presidente; William Chou, subdirector general de Zona de Venta Extranjera; Liping Ying, Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Jiangsu; Zhun Zhao; Sanchez Xia, Director General de Dahua México; Pablo An, Director de Proyecto de Dahua México; Omar Mansur, y Elena Yiu, Directora de Operación de Dahua LATAM, recibieron al Gobernador de Coahuila y al resto de la comitiva.



A Riquelme Solís lo acompañaron en esta reunión Manolo Jiménez Salinas, Alcalde de Saltillo; Jorge Zermeño Infante, Alcalde de Torreón; Jesús Alfredo Paredes López, Alcalde de Monclova; Julio Iván Long Hernández, Alcalde de San Juan de Sabinas; el empresario Ernesto Llamas; Jaime Guerra Pérez, Secretario de Economía, y Fernando Gutiérrez, Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado.



El gobernador Miguel Riquelme expuso que tanto en el interés de las políticas públicas enfocadas en la seguridad de los ciudadanos y el apoyo para el control vial, como en el entorno empresarial, los sistemas inteligentes, digitales, de video y con tecnología de punta como los que ofrece Dahua —y que aplica Coahuila para su modelo de seguridad— tienen una gran penetración y mejor futuro aún tanto en el mercado nacional como hacia Norteamérica.



La delegación de Coahuila realizó un recorrido por el salón de demostraciones de Dahua, donde los alcaldes pudieron ver de primera mano el funcionamiento de los equipos que en breve estarán instalados en nuestra entidad.



Desde cámaras hasta vehículos de asistencia contra incendios, la empresa china produce los equipos y el software necesario para crear proyectos integrales de ciudades seguras.



Fu Liquan, Presidente de Dahua, señaló que dan especial seguimiento al trabajo con Coahuila en el sistema de videovigilancia con cámaras urbanas, que lleva activo ya seis meses y va avanzando en tiempos y formas.



Resaltó la gran coordinación entre ambas partes para avanzar de esta forma, ya que a pesar de ser un proyecto estatal es indispensable la participación de todos los municipios, por lo que agradeció la visita de los alcaldes coahuilenses.



El Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, enfatizó que la Capital del Estado sumará mil cámaras urbanas en su sistema de videovigilancia, por lo que han comprobado la calidad de los productos y servicios de Dahua.



“Los saltillenses estamos muy contentos con el gran sistema de seguridad implementado por el Gobierno del Estado en base a la videovigilancia, pues eso se traduce en seguridad para los ciudadanos. Mi compromiso es hacer de Saltillo una Ciudad Inteligente”, expresó Jiménez Salinas.



El Alcalde de Torreón, Zermeño Infante, destacó que el tema de seguridad es muy sensible en México: "No podemos equivocarnos y debemos estar muy coordinados a nivel federal, estatal y municipal."



"En el caso de La Laguna, convivimos municipios de dos estados, por lo que es una situación particular. Nosotros tenemos ya una inversión municipal en seguridad y vamos a coordinar que sumando nuestra infraestructura y esfuerzos a los estatales se cree un sistema de seguridad de primera tecnología".



Por su parte, el alcalde Paredes López resaltó que Monclova está listo para coordinarse e integrar su sistema de seguridad al estatal y tener un beneficio mayor.



"Este proyecto, más allá de ser rentable para ambas partes, debe verse como un proyecto cuyo resultado es la paz de todos los habitantes del estado", recalcó.