Martha Sahagún le arrebata el micrófono a Fox y les caen los memes

Ah, perro! Ya eres ventrílocuo... siempre supimos que lo de este señor era la comedia pic.twitter.com/gcYSG2nRgl — Ernesto Mendez (@ErnestoMendez99) 26 de octubre de 2019

Y su lengua viperina de Fox, siseando, junto al títere de Martha. pic.twitter.com/ufq56uhGlb — Predator yautja (@predator_yautja) 28 de octubre de 2019

El expresidentefueron el blanco perfecto para burlas y memes en las redes sociales.El fin de semana, Fox Quesada publicó un video en su cuenta de Twitter en la que hace una invitación junto con su esposa Martha Sahagún a laen Guanajuato el próximo 9 de noviembre.En dichas imágenes se nota como Martha le arrebata el micrófono a su esposo, mientras él decía: “Los esperamos, no pueden faltar, no se queden con hambre, aquí se come hasta el límite”.Tras dicha acción, los internautas hicieron lo suyo y sobre el mismo tuit del exmandatario publicaron videos de burla, así como de la imagen de Sahagún, pues más de uno afirmó queDe igual manera, se desataron diversos comentarios negativos hacia el expresidente y su esposa:“A mí me queda cerca, voy a ir! Solo para decirle que el próximo año estarás en la cárcel por todo lo que te robaste, y no recomiendo la comida, está del nabo”, escribió un usuario de Twitter.