Martinoli se burla de Zague por nuevo novio de Paola Rojas

, debido a la presunta nueva relación de la ex esposa del goleador histórico del América,, quien se ha dejado ver en las últimas semanas con un flamante hombre de negocios oriundo de Argentina, motivo que incomodó a ‘Zaguito’., ´hacían el viaje a Morelia para el duelo entre Monarcas y Chivas, cuando el comentarista arremetió contra el exfutbolista.Martinoli bulleó a Zague al decirle que el ex futbolista le había prestado su ‘carro’ a un empresario argentino, haciendo mofa de la nueva relación sentimental de Paola Rojas con Marcelo Imposti, quienes fueron captados juntitos por una revistas de la farándula.Ante esto, Zague no dijo nada y solamente río. Después afirmó que Argentina y Brasil son países hermanos así que no tenía problemas con ningún argentino.Por su parte, los usuarios de redes sociales aseguraron que el exfutbolista soltó su risa por nervios, ya que para él el tema de la nueva relación dees algo sensible.Zague y Paola Rojas se divorciaron luego de que se filtrara un video sexual del exfutbolista para otra mujer.