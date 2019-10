Más de 50 mil personas han enviudado por lucha contra el narco

Desde el comienzo de la lucha frontal al crimen organizado, en 2007, los asesinatos cometidos con armas de fuego ocasionaron que 53 mil 202 personas enviudaran en el país;de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicó​​Del total,, lo que deja una cifra real de 48 mil 414 afectadas; mientras que 4 mil 788 corresponde a hombres. Los enfrentamientos entre los cárteles de la droga y las fuerzas de seguridad federal provocaron quePese a a los esfuerzos de distintos sexenios,: el Inegi registró que 5 mil 796 personas casadas perdieron la vida por el ataque de una pistola o rifle.Para tener una cifra similar se debe regresar a, cuando se reportaron 5 mil 437 asesinatos de población desposada.María enviudó en abril pasado. Ella y su esposo Daniel habilitaron una parte de su vivienda como una tlapalería en la colonia Granjas Valle de Guadalupe, en Ecatepec, Estado de México, y tras varios años de trabajo comenzaron a recibir llamadas anónimas de gente que se identificaba como integrantes de la Familia Michoacana, que les exigían más de 10 mil pesos mensuales por “derecho de piso”.​Tras negarse a pagar, la pareja decidió cerrar el negocio que por cinco años fue su único ingreso económico. Los criminales vieron esto como un acto de rebeldía y decidieron atacar a Daniel afuera de su casa. Al no contar con el dinero, prometió entregar los 10 mil pesos días después.El matrimonio decidió mudarse sin avisar, pero los delincuentes los tenían vigilados y, en cuanto salieron con apenas una moda de ropa y una maleta, un hombre armado se acercó a Daniel y le disparó en dos ocasiones en el pecho.Desprotegida, María tuvo que regresar a casa de sus padres en Hidalgo; asegura que buscó ayuda de la Policía Ministerial para investigar la muerte de su esposo, pero no recibió ninguna señal. No está interesada en solicitar apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque ya no confía en que las autoridades le ayuden a recuperar algo de su patrimonio.tiene el número más alto de personas viudas a causa de un ataque armado. A lo largo de 13 años de combate frontal contra el narcotráfico se han registradoen la entidad.A pesar de la tendencia nacional,, ya que en 2018 se presentó la cifra más baja de casos en los últimos cuatro años con 488 decesos. El momento con más asesinatos de personas casadas en el estado se dio durante 2012 cuando 809 personas perdieron la vida.a causa de la violencia desde 2007 tras registrar 5 mil 304 casos en dicho periodo. En este caso se observa una tendencia estable de las personas que enviudad por ataques de arma de fuego en los últimos tres años con un promedio de 260 casos anuales.La mayor cantidad de asesinatos de personas casadas se dio entre 2009 y 2010 cuando fallecieron por arma de fuego mil 856 chihuahuenses.En el Estado de México hay 5 mil 142 personas que enviudaron por el ataque de una arma de fuego a sus parejas. En 2018 se presentaron 508 casos, la cifra más elevada de los últimos cino años en la entidad.Otros estados con altos índices de asesinatos de personas casadas son Sinaloa, Michoacán y Guanajuato tras registrar 3 mil 720, 3 mil 305 y 3 mil 108 casos respectivamente.Si se suman los casos totales de las seis entidades con más personas que enviudaron por un ataque con arma de fuego sumarían 27 mil 712 casos, lo que representa que 1 de cada 2 viudas de la violencia se registran en esos estados.