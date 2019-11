Masacre de familia LeBarón atrae atención sobre poligamia de mormones

Ciudad de México.- Los asesinatos de nueve personas en México que pertenecían a una comunidad descendiente de mormones en la que algunas personas practican la poligamia atrajeron la atención a los esfuerzos de la rama dominante de esa Iglesia por distanciarse del matrimonio plural, que solía practicar pero que denuncia desde hace mucho tiempo.



El vínculo de las víctimas con el mormonismo destacó prominentemente en los titulares de esta semana sobre el ataque perpetrado por un cártel del narcotráfico contra una caravana de mujeres y niños estadounidenses que vivían en México, si bien no hay indicios de que hayan sido agredidos debido a su religión.



La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días emitió el martes un breve comunicado en el que expresó su solidaridad con las víctimas, al tiempo que hizo notar que no pertenecían a la rama dominante de la Iglesia.



Probablemente los líderes de ésta esperaban aclarar la confusión, que es común cuando surgen noticias sobre sectas polígamas que son consideradas mormones fundamentalistas pero que no pertenecen a la rama principal de la Iglesia que prohibió la poligamia hace un siglo, dijo Patrick Mason, un erudito de la religión que funge como presidente Arrington de Historia y Cultura Mormona en la Universidad Estatal de Utah.



Algo similar ocurrió hace más de una década cuando un grupo encabezado por Warren Jeffs apareció en las noticias por acusaciones de abuso sexual infantil y por una redada de las autoridades a su hacienda en Texas.



"La Iglesia mormona no podrá sacudirse el fantasma de la poligamia en un futuro próximo", sostuvo Mason. "Esta historia seguirá rondando todo aspecto del mormonismo por mucho tiempo. Es una imagen demasiado poderosa, es una memoria cultural demasiado poderosa".



Mason hizo referencia a un estudio efectuado por el Pew Research Center en 2007 durante la primera contienda por la presidencia en que participó el republicano Mitt Romney, quien es mormón. El estudio reveló que la "poligamia" era la palabra más comúnmente relacionada con los feligreses de esta religión.



La mayoría de las personas no conoce la diferencia entre los metodistas y los bautistas, mucho menos las diferentes facciones del mormonismo, dijo Mason.



Las nueve mujeres y niños asesinados el lunes por sicarios del narcotráfico en el norte de México vivían en una comunidad agrícola remota donde los habitantes son descendientes de mormones que huyeron de Estados Unidos para no ser enjuiciados por poligamia a fines del siglo XIX.



Los primeros mormones practicaban la poligamia en ese siglo por instrucciones de su fundador Joseph Smith, pero la Iglesia lo desautorizó en 1890.