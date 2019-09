Mata a tiros a su exmujer, su exsuegra y su excuñada en España

La Guardia Civil detuvo a un hombre en un nuevo caso de violencia de género en la provincia de Pontevedra. Se le atribuye un triple asesinato por matar a su ex pareja y a la madre y la hermana de ella, su ex suegra y ex cuñada. El arrestado, José Luis Abet Lafuente, de 45 años, carece de antecedentes por violencia de género.Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:00 horas de este lunes en la localidad de Valga y poco después el supuesto asesino fue arrestado en Ames, (A Coruña), según ha conformado la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba. Fuentes de la investigación confirmaron que el hombre, tras el triple crimen, dejó el lugar y acudió a la casa de su madre, en donde residía desde la separación.Desde allí, alertó al 062 -número de atención de la Guardia Civil- y una patrulla del instituto armado de Milladoiro, en el municipio de Ames, se desplazó a la vivienda y procedió a su detención. En un primer momento, fue trasladado al cuartel de esa localidad y a continuación a la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, donde permanece.Según información difundida por El Mundo , el detenido supuestamente, que estaba dentro del coche y se disponía a llevar al colegio a los dos hijos que ambos tenían en común.y presenciaron lo ocurrido., que estaba justo al lado del coche y acababa de llamar al 112.que acababa de llegar en coche al lugar.Las fallecidas son Sandra B.J., de 39 años; su hermana Alba B.J., de 27; y su madre, María Elena J.F, de 58., en el mismo municipio de Valga, si bien la ex pareja del asesino se había mudado con él al lugar del crimen., pero todavía no habían firmado oficialmente la separación. Según ha confirmado el alcalde de la localidad, José María Bello Maneiro, no había constancia de antecedentes ni denuncias previas por violencia de género ni en los servicios sociales ni en el Centro de Información a la Mujer (CIM) de la localidad.Tras la separación, él se había mudado a Ames, una localidad próxima en la provincia de A Coruña, donde residía su madre, si bien seguía empadronado en Valga. Este lunes, por causas que aún están siendo investigadas, se acercó a la antigua vivienda familiar. En la casa también estaban su ex suegra y su ex cuñada, que no vivían allí, pero acudieron por causas que todavía quedan por aclarar porque existen versiones contradictorias.. Según las primeras informaciones facilitadas por los investigadores, el hombreLa comitiva judicial del Juzgado de Instrucción número 2 de Caldas de Reis procedió al levantamiento de los cadáveres pasada la una de la tarde de este lunes, cinco horas después de los crímenes. Está previsto que en las próximas horas se les practique la autopsia en la delegación de Pontevedra del Instituto de Medicina Legal de Galicia.El coronel de la Guardia Civil de Pontevedra, Simón Venzal, que se trasladó al lugar de los hechos junto con la subdelegado del Gobierno, rechazó facilitar más detalles de la investigación y del arma del crimen. Sí indicó que al detenido todavía no se le tomó declaración y sigue custodiado por la Guardia Civil a la espera de su puesta a disposición judicial, previsiblemente este martes., tras el crimen,en la que residen niños de similar edad a la suya y está previsto que luego se queden bajo cuidado de unos familiares. Según ha matizado el alcalde, ese familiar no será su abuelo materno, pues en la casa en la que reside ese hombre también vivían dos de las fallecidas -la abuela y tía de los pequeños- y sería negativo para ellos acudir a un lugar en el que también echasen de menos a sus familiares fallecidas.en la pequeña localidad de Valga yde las casas más próximas, alguno de los cuales escuchó el sonido de disparos sobre las ocho de la mañana y se acercó hasta la vivienda para saber qué ocurría. El Ayuntamiento ha convocado un Pleno extraordinario a las 20.00 horas de este lunes y una concentración de repulsa posterior. Este martes a las 12.00 horas también la Delegación del Gobierno en Galicia guardará un minuto de silencio por las fallecidas en las escaleras de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra.