¿Matan a Aurelio Casillas en ‘El Señor de los Cielos’?

La audiencia de la serieestá desconcertada tras la muerte de, personaje principal, interpretado por el actor Rafael Amaya.En las redes sociales los fans posicionaron su inconformidad, pues tras un largo tiempo de espera, jamás pensaron que el personaje determinaría así.Y es que desde la temporada pasada, este personaje entró en "coma". Decisión que fue tomada sin algún aviso oficial a los medios de comunicación.Entre las causas se rumoraba que Amaya no llegaba a un acuerdo económico con Telemundo, así como que éste tenía algunos problemas de salud., éste aparece en una camilla. Los médicos tratan de reanimarlo, pero ya nada es posible. Mientras esto sucede, pasan algunos momentos del personaje.“No puede ser tanto para esto"; “No puede ser que Aurelio Casillas muere, no puede ser”; "Resuciten a Aurelio Casillas, El Señor de los Cielos sin Aurelio no sirve”, “Más de un año esperando la nueva temporada para que en el primer capítulo se muera Aurelio Casillas, alguien máteme”, se lee en algunos comentarios de la audiencia.Hasta el momento se desconoce si el personaje de Aurelio Casillas 'resucitará' o bien si pasará a la historia.Con información de Milenio