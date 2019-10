Matan a comandante que decomisó arsenal

Chihuahua.- El comandante de la Fiscalía General del Estado destacamentado en el municipio de Aldama Javier Ontiveros ya había sido víctima de un ataque en su contra, pero gracias a su ágil respuesta y el apoyo de la corporación logró resguardarse.



Los hechos ocurrieron el día 22 de octubre por la noche, cuando un grupo de sujetos armados le cerró el paso al comandante Caborca, como le apodaban, quien al ver su vida en peligro solicitó ayuda a sus compañeros y se trasladaron al lugar en cuestión de minutos, mientras él escapaba de la mano de los delincuentes.



Este hecho fue reportado a las 21:00 horas, donde en primera instancia se dio a conocer que se trataba de un ataque de delincuentes armados a agentes ministeriales que se encontraban realizando un operativo en el municipio de Aldama, sin embargo, aunque no hubo intercambio de balas, trascendió que sí fueron amenazados y perseguidos por los criminales.



Según el reporte que trascendió de los hechos, el comandante se encontraba circulando por el municipio de Aldama durante la noche, cuando de pronto varios sujetos a bordo de tres unidades comenzaron a hacer cambio de luces y a seguirlo dentro del municipio, incluso otra unidad le cerró el paso.



Al no detener la marcha y salir huyendo del lugar, solicitó apoyo a la corporación y de inmediato enviaron agentes de seguridad, quienes comenzaron a peinar el lugar en búsqueda de los sujetos, quienes aparentemente habrían huido al municipio de Ojinaga, toda vez que no alcanzaron a detectarlos.



Esta serie de intimidaciones y amenazas fueron a raíz del aseguramiento que hicieron el día 21 de octubre, donde se llevaron todo un arsenal; ayer malhechores cobraron la vida de los dos agentes investigadores, quienes se encontraban envueltos en la búsqueda de los responsables y líderes criminales.