Matías Almeyda rechazó dirigir a Rayados

Ciudad de México.- Ante la destitución de Diego Alonso del cargo de director técnico (DT) de Monterrey, en los últimos días se rumoraba que el sustituto para llegar era Matías Almeyda, sin embargo, de acuerdo con información de Medio Tiempo, rechazó la oferta debido a que el equipo no le quiso cumplir con un requisito.



El estratega argentino no aceptó el reto de dirigir a Rayados porque el club no quería incorporar a todo el cuerpo técnico con el que trabaja, mismos con los que estuvo en su era al frente de Chivas.



Ante esa situación, Matías continuará como DT de San José Earthquakes, equipo de la MLS con el que tiene contrato por tres años más.



Gabriel Amato y Omar Zarif eran quienes se pretendía que trabajarán como auxiliares, mientras que Guido Bonini como preparador físico y como entrenador de porteros se trataba de Carlos Roa.



Se habla sobre una posible conferencia de prensa en la cual Almeyda desde San José anunciaría su permanencia en el equipo de los Estados Unidos.