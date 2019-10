Mató a 7 personas por celos; a ella la ejecutó frente a su hija

se conocieron cuando eran adolescentes, comenzaron a tener una relación sentimental pero al poco tiempo se separaron, sin embargo él siempre la amenazó para que regresaran, esto se volvió una obsesión malsana por años. La seguía, la acosaba, le mató a un novio y al padre de su hija, hasta que se dio cuenta nunca iba a estar a su lado: la asesinó., creció como pandillero en la colonia La Pastora, en la alcaldía, Karen quiso seguir su vida después de Giovanni, pero él no se lo permitió, siempre fue una sombra que nunca superó su ruptura, lo que le llevó a matar a siete personas cercanas a la joven y a ella misma hace algunas semanas, en la zona deUn seguimiento realizado por investigadores de la policía capitalina encontraron que “La Muñeca”, tenía amenazada a Karen y nunca la dejó vivir en paz.La historia de la relación entre ambos se remonta a casi una década atrás, cuando Karen cortó a “La Muñeca” y comenzó a andar con otro muchacho pero al poco tiempo este ex novio obsesivo lo mató, hizo parecer un robo del que nadie sospecharía, pero Karen lo supo desde un principio.Quiso olvidar la situación y conoció a una nueva pareja pero Giovanni ya lo tenía ubicado.El primer hecho ocurrió con un ex novio. La camioneta en la que viajaban Karen y Ricardo López Salas -un gasero y ex convicto, según reportes con quien ella sostenía una relación- fue atacada a balazos.Con tres heridas de bala cada uno, los llevaron a un hospital donde salvaron la vida.Posteriormente comenzó una relación con, de quien se enamoró y decidió formar una familia, ambos procrearon una niña que hoy tiene ocho años.Entonces “La Muñeca” arremetió contra el padre de la hija de Karen, pero por error mató al abuelo de la niña, José Rodolfo Martínez Mendoza, de 62 años.Luego Giovanni siguió durante días a Rodolfo y vio que a diario salía en un “vocho” blanco habilitado como taxi.Sin embargo, el día que decidió atacarlo en la colonia Tlalpexco, a principios de 2018, quien manejaba la unidad era el padre de Rodolfo, don José Rodolfo. El hombre murió de un disparo en la cabeza.Cuatro meses después, el 14 de mayo, logró su objetivo y mató a Rodolfo Martínez Carbajal y a dos amigos de éste que se encontraban con él.También dejó heridos a otros dos jóvenes cuando todos reparaban un auto en la colonia Cuautepec.“Eso es por no quedarte a mi lado y no querer tener un hijo a mi lado y cómo con otra persona sí te atreviste a tenerlo”, escribió “La Muñeca” a Karen en Facebook tras el homicidio del padre de su hija.En octubre de 2018 Osvaldo Rivera, primo de Karen, fue asesinado a balazos en la colonia La Pastora.Aunque en principio se manejó una deuda con vendedores de droga, la Policía no descarta la mano de “La Muñeca” en el homicidio.Aunque Ricardo, el gasero que mantenía una relación con Karen, sobrevivió al primer ataque, el 22 marzo pasado lo mataron a tiros en calles de esa misma colonia. Las pesquisas apuntan a “La Muñeca”.Giovanni llegó a asesinar en total a dos de sus parejas, uno de sus suegros, un primo y dos conocidos.El 3 de septiembre los diarios dieron a conocer una macabra noticia, una mujer había sido asesinada de varios disparos cuando iba a dejar en su motocicleta a su hija de ocho años a la primaria, estaba a una cuadra para llegar cuando la emboscaron y le dispararon, ella alcanzó a tapar a su hija con su cuerpo y por fortuna la niña salió ilesa pero su madre murió en el lugar: era Karen Daniela.Karen Daniela, de 25 años, fue asesinada sin piedad frente a la niña y sin importar que varios menores estuvieran cerca cuando que se dirigían a la escuela sobre Avenida Cuauhtémoc, casi esquina con Iztaccíhuatl, en la colonia La Pastora, ahí quedó el cuerpo de la joven madre.Las indagatorias de la Policía apuntan como principal sospechoso a “La Muñeca”, presunto integrante de la banda de narcomenudistas locales “Los Rudos”, que lidera un hombre conocido como “El Santa Claus”. Hasta el momento las autoridades no han logrado su detención.