Mauricio Clark recayó en la homosexualidad

Luna Bella y Mauricio Clark, son el claro ejemplo de que la putería y la jotería, sólo se disimula, pero jamás te abandona. pic.twitter.com/AB4JajnyjY — Chesperrito (@Chesperrillo) October 24, 2019

“Tanto que chingaste y chingaste tu madre @clarketo Mauricio Clark, y ve por un momento creí que si era verdad, no neta hubo un tiempo en que sí, pero fue un error y una fantasía. todo era por lana, eso es lo malo mentiroso.”, le publicaron algunos tuiteros



Mauricio Clark entrando al mundo de la heterosexualidad pic.twitter.com/ohIpUlsdI9 — Simpsonito and the Infinite Sadness (@SimpsonitoMX) October 24, 2019

Mauricio Clark deja y vuelve a la PUTERIA, así como Snoop Dogg con la Marihuana pic.twitter.com/JLxMuNURUM — La Abuela Garcia ®™ (@rthur013) October 24, 2019

Después de haber pasado varios meses en “abstinencia” y sosteniendo una bandera de homofobia, Mauricio Clark parece haber vuelto a las andadas, pues a través de una imagen en la que se ve una portada de Tv Notas, se ve abesando a un hombre, a quien presuntamente habría conocido a través de twitter, pero que se ha convertido en el amor de su vida., pues, de hecho, “Mauricio Clark” es tendencia número uno en dicha red social, pues los comentarios de la comunidad internauta no se hicieron esperar.Vale la pena recordar que, durante el mes de junio y julio, mismos que se llevaron a cabo las marchas de la, Mauricio Clark no dejaba de tirarle duro contra la comunidad, a pesar de que él habría pertenecido anteriormente, pues aseguraba que se acercó a la iglesia, y encontró ahí, su verdadero renacer., y hay de todo tipo, desde aquellos que piden a Trixie Mattel que no esté con un tipo como Mauricio Clark, hasta aquellos que recriminan a Clark por su homofobia e hipocresía a pesar de siempre haber pertenecido a la comunidad., pues no importa si pertenece a la comunidad LGBTTIQ+, simplemente los comentarios que hizo hacia la comunidad han sido imperdonables para los tuiteros, quienes no han dejado de hacer bromas con la supuesta recaída de Mauricio Clark.Con información de La Verdad Noticias