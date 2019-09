Mauro Lainez en escándalo con modelo peruana

El delantero de la Selección Mexicana Sub-22 Mauro Lainez , está involucrado en un tema de infidelidad durante los Juegos Panamericanos de Lima 2019 , torneo en el que se colgó la medalla de bronce y el escándalo fue revelado por la mujer con la que tuvo el supuesto romance., modelo peruana habló en el programa de espectáculos, Magaly TV, sobre el romance que tuvo con el futbolista y de paso mostró los mensajes de WhatsApp que se enviaban durante la concentración del Tri en el país inca."Fue por Instagram, yo no busqué a nadie, simplemente me escribió y listo. Mantuvimos contacto desde que llegó”, comentó Cherres en el programa.La modelo confesó que Lainez le confesó que era soltero, pero cuando regresó a México el jugador de lospublicó en sus redes sociales una foto con su esposa e hija, lo que causó la molestia de Shirley.“Vi lo que subiste, está bien, pero no se vale”, fue el reclamo de la peruana al ver las fotografías de Mauro con su esposa Paulina Verdirame, hija del exjugador de Rayados Sergio Verdirame y con quien contrajo nupcias en diciembre del año pasado.