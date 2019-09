Me convertí en una fácil: Irina Baeva habla de su relación con Gabriel Soto

habló recientemente de los prejuicios de género; en donde dio detalles dolorosos de la difícil situación a la que se enfrentó por ‘haberse enamorado de un hombre separado’.“Por eso ambos decidimos iniciar una relación y ahí fue cuando me convertí en un demonio. Él siguió siendo el mismo hombre, nadie le decía nada y prácticamente no hubo consecuencias para él en el trabajo. En cuanto a mí, yo me convertí en una fácil, en una pu**, en una roba maridos, en una rompe hogares’, dijo Baeva.La actriz además también tuvo que lidiar, además de las consecuencias emocionales, con las laborales.“Yo estaba empezando a dudar de quién era yo en realidad, me estaba creyendo todos esos comentarios negativos".La actriz además destacó que desde muy pequeña fue estereotipada por ser rubia, como la chica linda y tonta. Además, por su profesión, muchos otros prejuicios sobre ella recaían como el hecho de que otros asumieran que se acostaba con productores para obtener papeles.