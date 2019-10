Me dicen no mam… y yo no les puedo responder: Noroña a periodistas

Ciudad de México.- El diputado federal del PT Gerardo Fernández Noroña reventó abruptamente una rueda de prensa, luego de discutir con reporteras que lo acusaron de emitir comentarios misóginos y posicionamientos polémicos desde San Lázaro.



Fernández Noroña y militantes petistas daban una rueda de prensa en el tradicional Café La Parroquia de Xalapa, cuando una reportera y el legislador comenzaron a hacerse de palabras.



El petista, visiblemente irritado, se paró de la mesa y optó por retirarse. Incluso, el mesero que los atendía tuvo que alcanzar a gente del staff del legislador para que pagaran la cuenta.



“Ustedes desayunaron gallo, […] ustedes traen línea, yo no quiero pelear”, explicó Fernández Noroña levantando la voz.



Como respuesta una reportera le replicó con un “no mame”, palabra que desató la furia del legislador.



“Yo no te digo que no mames, no te falté al respeto en ningún momento. Yo nunca te diré no mames”, apunto Fernández Noroña hacía la periodista, Lourdes López, jefa de información del periódico digital Sin Muros.



En la lluvia de reclamos de Noroña a la periodista, éste repitió en más de cinco ocasiones la palabra “no mames”, mientras su rostro se enrojecía del coraje y fruncía el ceño. Sus colaboradores lo miraban desconcertados, al ver cómo la convocatoria a los medios locales se había salido de control.



Noroña insistía en que sí él hubiera dicho “no mames” a las reporteras hubiera sido acusado de violencia de género. Ante el intercambio de la discusión, otras reporteras pidieron al legislador no generalizar el reclamo.



Unas más le recordaron a Fernández Noroña que él ha sido señalado en la Cámara de Diputados por hacer comentarios misóginos.



“Ustedes me pueden decir no mames y yo no les puedo responder nada”, expresó Gerardo Fernández.