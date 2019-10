‘Me duele pero me río’, admite Rosita Pelayo por su enfermedad

"Hablo del dolor y la soledad que se experimenta de una manera divertida y llena de mucho humor como suele ser el mexicano", dijo la hija del presentador y actor Juan Manuel Pelayo, fallecido en julio de 1989.



"Yo lo que hago es decir a las personas qué es lo que no se debe hacer con un enfermo, esas palabras vacías de ¡ánimo! o ¡échale ganas! no ayudan en nada. Lo mejor es decirle que le llamas para estar al tanto de cómo va o platicar", dijo la actriz cuya actitud positiva la ha llevado a sobrellevar su enfermedad.



"Pasas por muchas etapas, pero efectivamente no sé si estoy preparada para lo que viene, pero sí he tenido mucha fortaleza", dijo Pelayo, quien a sus 60 años de edad ha mostrado gran fortaleza y está dispuesta a continuar luchando.



A partir de su propia experiencia y del cansancio que le provoca recibir frases motivacionales por su padecimiento de artritis reumatoide, la actriz Rosita Pelayo realiza conferencias testimoniales en las que expone lo que no se debe hacer con un enfermo.La actriz, a través de la conferencia titulada “¿Cómo darle sentido a tu vida?”, lo toma como un escaparate para hacer una reflexión dinámica que ayude, pero jamás para llorar o autocompadecerse por la artritis reumatoide que padece desde hace 20 años.Esa enfermedad en los últimos años ha mantenido a la actriz alejada de los escenarios e imposibilitada para valerse por sí misma, debido a las lesiones que tiene en las vértebras.Pelayo, quien fue la cara alegre y romántica que cautivo los corazones durante la década de los 80 con su participación en programas como "Cachún cachún ra ra!”, comentó a Notimex que estas conferencias sirven para sensibilizar a la gente sobre los enfermos, pero con humor y muy a su estilo, de ahí también la frase que ha tomado: "Me duele, pero me río".La actriz ofreció la primera de dos conferencias testimoniales, con las que confía abrirá a la gente los ojos sobre esta enfermedad, además de que lo recaudado servirá para apoyarla.Con 40 años de carrera, donde lo mismo ha hecho televisión que cine, Pelayo reconoció que no ha sido fácil sobrellevar la enfermedad, porque a veces le llegan a saltar muchas interrogantes. Aunque el dolor ha disminuido gracias a tratamientos, sabe que este padecimiento no se quitará.La artritis reumatoide es un trastorno inflamatorio crónico que puede afectar las articulaciones, pero también los pulmones, el corazón y vasos sanguíneos.