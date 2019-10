Me registré para gobernar Baja California 5 años, no dos: Bonilla

El INE es responsable de este problema y se molestan atacando a la consulta, cambiaron la ley en medio de la campaña para reducir el período en 2019. — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) 14 de octubre de 2019

“La gente no quiere un gubernatura corta. La gente nunca estuvo de acuerdo cuando el Congreso, en 2014, la cambió a dos años”, aseguró el gobernador electo de Baja California,De acuerdo con Bonilla, se habían estado manejando encuestas leoninas “donde decían que la mayor para de la, porque las hacían no tomando en cuenta a los bajacalifornianos.“Hacían encuestas nacionales donde a la gente le preguntaban si estaban de acuerdo con que Jaime Bonilla, quien participó por 2 años, se quería quedar por 3 años más. Claro que nadie va a estar de acuerdo con eso”.El gobernador electo aclaró que no que su elección siempre fue para gobernar Baja California por 5 años, pues cuando hizo su registro la convocatoria estipulaba 5 años .“Aclaro que siempre fue mi elección por 5 años. Mi registro fue por 5 años, la única convocatoria que ha existido por 5 años. En el 2014, el Congreso de Baja California modificó (el periodo de gobierno) a 2 años, pero después la modificaron a 5 años y yo me registro con la convocatoria de 5 años”, dijo en entrevista conparaSeñaló que “cambiaron la ley en medio de la campaña para reducir el período en 2019”.