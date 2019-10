“¡Me robaste, perro!”: Joven recibe disparo de policía

#LASCALLES Joven encara a policía ladrón de Naucalpan por robarle.https://t.co/K5YCwcaazM pic.twitter.com/6hVQkoWKEv — Diario de Naucalpan (@DDNaucalpan) October 15, 2019

Un policía municipal disparó su arma de cargo ante el reclamo de un joven, que le gritó: “¡Tú me robaste, perro!”, esto, en la colonia Olímpica Radio.Los hechos fueron captados en unque se viraliza en redes sociales. En dicho material audiovisual se percibe el reclamo realizado por el joven a un agente que tripulaba la unidad número 31-5552 por la calle Valentín Gómez Farías, en la colonia antes mencionada.El joven se acercó al policía y le gritó en repetidas ocasiones: "¡Usted me robó!”, al tiempo que le daba de golpes y patadas, obligando al oficial a retroceder, aún con su arma en la mano.Autoridades municipales informaron que los hechos captados ocurrieron el miércoles 9 de octubre, cuando el oficial Bernardo “N” circulaba en una, hecho que no fue grabado.Autoridades de Naucalpan informaron que el policía disminuyó la marcha y “fue interpelado por un joven, que señaló haber sido víctima de robo por parte del oficial”; con la intención de repeler la agresión, el oficial detonó su arma al aire.“El policía descartó que hubiera cometido un robo y señaló que el agresor fue remitido al juez calificador, días antes, el día 3 de octubre, junto con otras 5 personas, por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública y alterar el orden”, indicaron autoridades naucalpenses.