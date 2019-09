‘Me van a matar’: mensaje de colombiana asesinada en Playa del Carmen

El cuerpo sin vida de una joven colombiana llamadafue hallado el pasado martes 17 de septiembre en Playa del Carmen, y este miércoles trascendió que la mujer, de 22 años de edad,La joven, que tenía intención de convertirse en youtuber, tomó la determinación de partir hacia España en busca de oportunidades profesionales. Sin embargo, no llegó a su destino. Desde Guatemala envió mensajes de texto a sus padres advirtiendo del peligro en el que se encontraba. "Me van a matar. Si me matan, denuncias a este lugar. Por la zona 10 de Guatemala o carretera El Salvador", escribió.Al parecer,con la promesa de un mejor empleo y terminó captada por alguna de la redes de trata de personas que operan en Guatemala, informa RT En una entrevista emitida por Noticias Caracol, el padre de la víctima, Elkin Patiño, explica que su hija admitió estar siendo víctima de "una trata de blancas", y posteriormente su madre, Martha Hinestrosa, solicita a las autoridades la pronta repatriación de los restos de la joven.