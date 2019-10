Medina Mora debe exponer la causa de su renuncia: Marko Cortés

Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional señaló que el Poder Ejecutivo no puede facilitar la salida de un ministro de la Suprema Corte que no haya expuesto en su renuncia causa grave. Si se acepta sin ese argumento se viola la Constitución, señaló, Marko Cortés, líder nacional del blanquiazul.



Ante ello, pidió respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial, que en los últimos años ha tomado un papel cada vez más relevante en los asuntos públicos y a fortalecer la democracia.



Exigió que, en apego a la Constitución, el Ministro Eduardo Medina Mora debe aclarar suficientemente las razones de su dimisión, porque su carta además de no tener fecha, no indica ninguna causa específica.



Por el contrario, fue el Presidente de la República quien de manera inmediata pretendió exponer la causa grave y aceptó la renuncia emitiendo adjetivos y aseveraciones que de ninguna manera le corresponde expresar; ante ese panorama podríamos estar en el supuesto inaplicable en este caso, de fraude a la ley para la concreción de un despido.



Esto debe ser antes de que el Senado vote por la aprobación de la renuncia, y que bajo protesta de decir verdad Medina Mora haga uso de su derecho de audiencia para expresar las causas de su salida de viva voz, porque sería muy grave que se confirmen las presiones y amenazas evidentes por parte del gobierno morenista, señaló.



Cortés pidió que en caso de que se expongan por Medina Mora las causas graves y el Senado apruebe la renuncia, la terna que presente en su momento el Presidente de la República para su análisis y discusión en el Senado, a fin de sustituir al Ministro, deberá estar integrada por personas de probada capacidad jurídica, pero, sobre todo, de perfiles que garanticen independencia de cualquier persona, gobierno o partido político. Este proceso deberá llevarse a cabo con transparencia y objetividad, subrayó.



Indicó que es fundamental garantizar la imparcialidad de la Corte ya que en breve tomará decisiones que impactarán de manera decisiva el futuro democrático de México, como es la acción de inconstitucionalidad que requiere al menos 8 votos de los 11 ministros, para poder frenar el intento del Gobierno Morenista por ampliar el mandato de Jaime Bonilla en Baja California.



Están en proceso los amparos relativos a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y los relacionados con la operación de las Estancias Infantiles, cuya desaparición ha afectado a las madres trabajadoras y a sus hijos.



Marko Cortés destacó que es claro que el Poder Ejecutivo se entromete en el Poder Judicial desdeñando la vía constitucional que marca el título IV de la Constitución, el cual establece que el Ministerio Público debe pedir a la Cámara el rompimiento de la inmunidad procesal en caso de que un Ministro deba ser juzgado.