Medios de comunicación demandan a Javier Corral

El medio de comunicación La Opción de Chihuahua demandó al gobernador Javier Corral Jurado por daño moral, luego de las descalificaciones que el mandatario estatal lanzó contra dicho portal.En entrevista, el director del portal digital, Osbaldo Salvador Ang, señaló que en lo que lleva de su administración los ataques contra medios de comunicación por parte del gobernador aumentaron, al grado de recibir amenazas de demandas, restricción y asignación discrecional de recursos por publicidad.En esta ocasión la demanda, asentada en el juzgado octavo civil por audiencias con el expediente 929/2019, surgió a partir de una publicación que La Opción de Chihuahua replicó de otro medio de comunicación donde se denunciaba una fiesta privada en un área protegida de Mazatlán que presuntamente fue para celebrar el cumpleaños 53 del gobernador de Chihuahua.Al otorgarle el derecho de réplica, la respuesta de Javier Corral fue que demandaría al medio de Chihuahua por difamación.El discurso recurrente de Corral Jurado para justificar sus ataque es que las distintas empresas periodísticas buscan beneficiarse de los recursos que otorga el gobierno del estado para publicidad.“Nosotros no le hemos pedido ni un solo centavo al gobernador Javier Corral y, sin embargo, a cada critica la respuesta es `me trataron de extorsionar’; además, nosotros no tenemos acceso ni manera de concursar por recursos oficiales del gobierno del estado, estamos vetados”, contó el director del portal.Salvador Ang consideró que la personalidad que Javier Corral intenta exponer al resto de la República de ser un demócrata, no concuerda con la realidad que vive el estado actualmente.El periodista comentó que en lo que lleva de su administración, Corral ha utilizado el poder del estado, recursos materiales, humanos y todo el poder político que tiene para atacar a quien lo critica.“Le irrita mucho que le cuenten los muertos y lo niega, pero ahorita Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, está en poder de los grupos del crimen organizado y los homicidios están a la alza.“No obstante se la pasa jugando golf, no sÓlo en fines de semana, sino en días horas hábiles y le molesta mucho que se publique, ha habido crímenes espantosos y él no se mueve de ahí”, expresó.Osbaldo Salvador Ang advirtió que es un peligro que el mismo gobierno del estado emplee sus recursos para agredir a periodistas, sobre todo con el antecedente de ataques violentos o muertes como la de Miroslava Breach, asesinada el 23 de marzo de 2017, siendo Javier Corral gobernador.“En cuestión de libertad de expresión vivimos en un estado reprimido totalmente, nunca había vivido un momento como este, no se puede hacer periodismo y el periodismo critico es pisoteado por el poder del estado.“A nosotros también ya nos toco que nos amenazaran de muerte en el primer año de su administración, fue una amenaza directa, tal como ocurrió con otros compañeros que ahorita están muertos, pusimos demanda en la fiscalía estatal pero no hicieron nada, ni lo harán”, manifestó Salvador Ang.