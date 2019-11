Megacable dará telefonía celular en todo el país

Ciudad de México.- En un entorno de inversión deprimida en México, Megacable levantó su primer Centro de Datos con una inversión de 25 millones de dólares. A través de él planea vender el resguardo de información a empresas, así como robustecer su servicio de telefonía móvil a todo el país, por medio de la red de Altán.



"No somos una empresa de videos, exclusivamente, de ahí salimos", zanjó Enrique Yamuni, director general de la firma, al inaugurar el edificio en Tlaquepaque, Jalisco. Y es que Megacable ahora entra a vender seguridad a empresas y transnacionales como Amazon, Netflix...; así como brindar 4.5 G a todo el país, en competencia con Telcel, Telefónica y Axtel.



A inicios de este año, Megacable ya había lanzado el programa piloto de telefonía celular para sus suscriptores de televisión por cable en Guadalajara, Puebla, León, Morelia, Toluca, Tepic y Colima. Esta tarde avanzaron que el servicio será a todo el país por medio de la infraestructura de Altán Redes.



Yamuni advirtió, Megable entra con "ofertas muy agresivas", par el mercado residencial y móvil. Actualmente, da servicio de datos fijos a 3 millones de hogares, que representan 12 millones de personas, ese es el nicho de partida.



Al hablar de la inversión en el Centro de Datos, detalló que a 37 años de la fundación de Megacable se mantiene como brete a las inversiones una falta de Estado de derecho en el país, pese a ello "tenemos una mayor seguridad jurídica", asentó el empresario.



Recalcó que el mercado de ciberseguridad, aunque incipiente, demuestra su relevancia con la cotidianeidad. Petróleos Mexicanos y el hackeo del fin de semana pasado, el ataque del año pasado al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios y aseguradores, el propio asalto contra Megacable son prueba de ello, amplió.



¿Por qué en Guadalajara la inversión?



La capital jalisciense es el epicentro de las empresas de innovación mexicanas y extranjeras. Ahí se encuentran establecidas 700 firmas de alta tecnología; y se advierte como un hub aéreo internacional y el principal punto de conexión férreo y carretero del occidente del país.



"Estamos apostando a México y a la economía", amplió Luis Antonio Zetter, director de administración y finanzas de Megacable, quien reconoció que aún no hay clientes firmes para el servicio de resguardo de información. La apertura de 2 mil 300 metros cúbicos de piso blanco son para observar el mercado. Dependiendo la respuesta, la inversión se podría estirar 10 millones de dólares más.



Al participar en el corte de listón, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, recalcó que no es algo decretado en su administración, pero el estado mantiene el objetivo de empujar la economía en innovación tecnológica.



Megacable lleva listada en la Bolsa Mexicana de Valores desde 2007 y es de las 30 principales emisoras en el país. Al ser Jalisco su centro de operaciones, invierte entre mil 300 y mil 500 millones de pesos por año, según lo dicho por Yamuni. En 2020, prevé instalar 8 mil 500 kilómetros de fibra óptica en la entidad, para dar soporte a su nueva oferta de servicios.