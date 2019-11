Mejora salud de Marian Lorette

“Esta herida es superficial pero bastante impactante por la cantidad de sangre de la cabeza, se refiere al desprendimiento de cuero cabelludo sin lesiones craneales”, explicó el

El descartarse una fractura craneal y en su caso lesión cerebral, la consecuencia más grave del accidente que sufrió Marian Lorette de León, participante de La Voz Kids, será la de requerir de un injerto de piel y que su cabello no vuelva a crecer en la zona de la lesión.Así lo consideró, Carlos Iván Oyervides, director del Hospital del Niño, quien señaló que de tratarse de un escalpe y no de lesiones graves como una fractura craneal, la herida aunque impactante, podría ser de menor riesgo.Señaló que según la magnitud del escalpe se requiere de intervención quirúrgica para limpiar el área y evitar que restos de tierra u otro material contamine la herida, la sutura para cerrar la herida y el suministro de antibióticos.Para su tratamiento se requiere de antibióticos y hospitalización cuando se trata de un escalpe más grande, mientras que en heridas pequeñas sólo de 2 a 7 días para retirar los puntos de la sutura.Asimismo, consideró que en accidentes como este la responsabilidad es compartida entre los padres y operadores del juego, pues si la pequeña logró salirse del asiento en movimiento no debió subirse.Por lo que recomendó a los padres verificar las medidas de seguridad y que los juegos sean aptos para ellos, antes de permitir a los niños subir a un juego mecánico.En cambio, un traumatismo craneal implicaría afectaciones graves al sistema neurológico que va desde afectaciones motoras, deterioro de los niveles de conciencia, convulsiones, hipertensión, edema cerebral y dificultades para respirar; es decir lesiones irreversibles del sistema nervioso que deterioran las capacidades físicas y mentales de quien sufrió el trauma.Durante su estancia en el hospital madres de familia que la acompañaron se unieron en oración, llevando globos, detalles y aperitivos como muestras de cariño, mientras que las autoridades del Instituto Vivir también arribaron al nosocomio.El secretario de Educación en el estado, Higinio González Calderón, dijo que el caso de la niña Marian Lorette, no es competencia de la Secretaría, pues los hechos ocurrieron dentro de una institución educativa particular. “No sé, fíjate, sé por los periódicos que tuvo un accidente, sé que hay dos versiones ahí, pero no conozco el caso”.Sobre si legalmente la Secretaría tendría alguna intervención, señaló que fue un evento organizado por los padres. Dijo que de cualquier manera, quienes contratan este tipo de juegos mecánicos deben estar al pendiente de las condiciones en que se encuentran los mismos, y solicitar la intervención de Protección Civil. (Néstor González)