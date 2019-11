Melania no lloraría si me disparan: Trump

“Rompió en llanto cuando la conocí en el hospital ese día. Digo, no muchas esposas reaccionarían así ante una tragedia. Sé que la mía no lo haría”



Donalddespués de declarar que, en caso de que le dispararan, su esposa Melania no lloraría por él.Este comentario lo realizó durante una recaudación de fondos privada este jueves, infomró El Heraldo de México.En el evento, se abordó el tema del tiroteo ocurrido en el 2017, donde cuatro funcionarios republicanos resultaron heridos. El mandatario habló en específico de las heridas del político Steve Scalise y resaltó la reacción de su esposa, quien lloró:A pesar de que las palabras del magnate puedan tomarse a broma, pone nuevamente en tela de juicio su relación sentimental con Melania Trump, pues en numerosas ocasiones han protagonizado momentos incómodos en eventos internacionales.Apenas se toman de las manos, Trump actúa descortés al caminar delante de ella o no cubrirla con un paraguas cuando hay lluvia. A esto se suman las risas que apenas esboza cuando el presidente de EU comete algún error.Las personas han notado desde siempre esto y lo han cuestionado. A ellos no les resulta imposible de creer que sigan juntos cuando la Primera Dama es toda una profesional y podría valerse por sí sola.