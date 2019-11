Memo Vázquez está disponible para entrenar a las Chivas

Se habla mucho de la posible llegada de Memo Vázquez a Chivas para el próximo torneo.



Aquí la pregunta es: ¿Es el técnico ideal para el rebaño? Resultados vaya que ha dado. pic.twitter.com/uehLwXgvyT — Paulina García Robles (@paugr) 6 de noviembre de 2019

, entrenador del Necaxa, dijo en entrevista que estaría dispuesto a entrenar a laso a cualquier otro equipo al finalizar la presente campaña, en la cual termina contrato con los Hidrorayos.“Con el equipo que esté interesado, estoy abierto, hasta que termine mi participación, que quede claro”, comentó ael entrenador mexicano.El exdirector técnico del Cruz Azul, agregó que por el momento no ha tenido acercamiento con ninguna otra escuadra ya que se concentra en el presente, en donde tiene al Necaxa en la segunda posición general.“No he tenido ningún acercamiento con ningún equipo, con nadie. Acá lo importante es estar consciente de dónde estás parado, el torneo está cercano al final y no nos podemos distraer con este tipo de cosas. Vendrá Liguilla y ya después hablamos”, aseguró el nacido en la Ciudad de México.