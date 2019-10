Mercurio pasará frente al Sol, ¡se podrá ver en México!

Ciudad de México.- Los aficionados a la astronomía y cualquier persona interesada podrá observar en territorio mexicano el tránsito de Mercurio delante del Sol, un evento que no se registraba desde mayo de 2016 y que no se volverá a repetir hasta noviembre del año 2032.



La fecha para apuntar en la agenda es el próximo 11 de noviembre y sin duda se trata de uno de los días más importantes en la agenda astronómica, pues con un telescopio con filtro solar se podrá observar el paso de dicho planeta por el astro.



Con un telescopio con 20 veces de aumento (20X) y con filtro solar se podrá observar cómo Mercurio transita sobre el Sol. Se le identificará como una especie de punto o lunar sobre la superficie solar”, explicó el astrónomo yucateco Eddie Salazar Gamboa.



Para tener una idea de lo que se verá ese día con el telescopio, es como ver un punto de un centímetro de ancho, en un círculo con un diámetro de 160 centímetros”, expuso el también académico.



En México, el tránsito de Mercurio sobre el Sol podrá empezar a observarse a partir de las 06:35 horas.



Cerca de las 09:36 horas, Mercurio estaría pasando justo por el centro de la estrella que sustenta el sistema solar y a las 12:04 ya sale de la trayectoria y aunque sigue rotando el Sol al igual que la Tierra, ya no será posible verlo con el telescopio, indicó.



Reiteró que para ver el fenómeno es importante usar lentes y equipo adecuado para observarlo, pues la radiación solar puede causar daños permanentes a la visión.



Por otro lado, comentó que antes del paso de Mercurio, en Yucatán se dará el descenso lunar de Kukulkán, en el edificio prehispánico conocido como “El Castillo” en Chichén Itzá.



El próximo 13 de octubre, la luz de la luna deberá formar los siete triángulos que semejan ser el cuerpo de la gran serpiente emplumada, como lo hace el sol durante cada equinoccio de primavera, por eso se le denomina “Kukulkán lunar”.



El fenómeno fue descubierto por el propio Salazar Gamboa y el extinto arqueólogo Víctor Segovia Pinto hace unos 26 años.



Ambos coincidían en que si había un descenso solar, también habría un descenso lunar y lo acreditaron con sus cálculos y el estudio de la antigua astronomía maya.