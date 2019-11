México analiza incluir terapia que interrumpe transmisión del VIH

En el proyecto de implementación de Prep pretende abarcar otras ciudades de México, además de CdMx y Jalisco. “Queremos contribuir en el diseño e implementación de políticas públicas de prevención, estrategias y programas que incorporen componentes de Prep por medio de la implementación de investigaciones operativas, relacionadas con dicha medida en lugares específicos de Brasil, México y Perú”.

“Si en México se calcula que hay 1 millón de hombres que tienen sexo con otros hombres y aproximadamente hay 100 mil mujeres transexuales, otorgar el Prep a 20 por ciento de esta población beneficiaría a 220 mil personas en riesgo de contagiarse, ya sea porque su pareja es portador o por dedicarse al trabajo sexual. Nosotros creemos que la aceptación se puede elevar a más de 50 por ciento, es decir, a 550 mil”, refirió.

“El avance de la ciencia es tal que en cinco años se prevé contar con el Prep inyectable cada tres meses y en crear anillos vaginales de liberación contantes, así como surgieron dispositivos estilo control natal.



“Hay adolescentes que tendrán relaciones y ni modo que vayan junto con sus papás a pedir condones al sector público”, aclaró tras referir que debe crearse estrategias sólidas desde la escuela.

El protocolo de investigación delque involucra a más de 800 personas de poblaciones clave de clínicas de Ciudad de México y Guadalajara, entre ellas a hombres que tienen sexo con hombres (HSH), mujeres transexuales, trabajadoras sexuales, puede contribuir a reducir en 97 por ciento la transmisión del(VIH). No obstante, puede elevar otras infecciones deque son “absolutamente tratables”.Carlos Magis Rodríguez, quien forma parte de la investigación del(INSP), explicó que aunque en el país ya se encuentra circulando la Profilaxis Previa a la Exposición (Prep), este tratamiento cuesta en el sector privado unos 10 mil pesos, a pesar de contener sustancias genéricas, y la idea es que el gobierno lo adquiera a 800 pesos.El precio de venta al público depende del distribuidor: un frasco de 30 tabletas puede conseguirse en farmacias en 4 mil 599 pesos y el original Truvada, hasta en 15 mil 873 pesos.El protocolo de investigación, que arrancó desde 2018 y tiene previsto culminar en 2020, pretende demostrar “no que el Prep funciona, su protección es muy elevada y está demostrada científicamente”, sino que la adherencia de los sectores claves y de riesgos para suministrarse este tratamiento –basado en una toma diaria a la misma hora– puede evitar el contagio delSe tiene bajo vigilancia, dijo en entrevista, a 800 personas, pero la idea es llegar a mil, a la cuales se les hará todo tipo de seguimientos durante un año.Los reporte hasta ahora, dijo, establecen que México está preparado para lograr lo que se anunció hace unas semanas en España, y adquirir el tratamiento profiláctico y otorgarlo de manera gratuita a toda la población. En este caso, se suministraría mediante la red institutos y hospitales de salud estatales y federales, clínicas y centros de atención para personas con, y sería decisión dely elincluirlos.Magis Rodríguez subrayó que es más importante romper con la cadena de contagio del VIH que centrarse en discutir si se infectarán de otros padecimientos de transmisión sexual, contra los cuales ya existen tratamientos. “Podrían incrementarse las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), pero se cuenta con medicamentos adecuados; además, este tipo de protocolos obliga a que cada mes se hagan pruebas de laboratorio y los podemos curar de gonorrea, de sífilis, en caso de adquirirse. Enfermedades que se detectarían a tiempo y no evolucionarían por el tipo de control”.Una encuesta en línea a 7 mil 776 personas gays, bisexuales y HSH, mayores de 18 años, divididos en seis regiones, demostró que 77 por ciento está dispuesto a tomar el tratamiento en caso de que se otorgara de manera gratuita y considerando que puede provocar algunos efectos secundarios, que no protege contra ninguna otra ITS. Solo 12 por ciento dijo no. El resto no supo o decidió no responder.Refirió que el protocolo del INSP, efectuado por recomendación de la, y con recursos aportados por el Programa de Naciones Unidas, se lleva a cabo en coordinación con Brasil y Perú.Un aspecto importante de los 12 ensayos clínicos que han confirmado la efectividad del uso de tenofovir con emtricitabina, componentes del Prep, es que redujo la infección entre parejas serodiscordantes en 75%; en hombres que tienen sexo con hombres, en 44%; entre hombres heterosexuales, en 62%; mujeres trabajadoras sexuales, en 62%, y en mujeres trans, en 44%.Los resultados se elevarán, aclaró, porque el tratamiento deberá darse siguiendo determinadas indicaciones, por ejemplo, en absoluto sustituye al condón, además los beneficiados deberán acudir cada mes a control y estudios de adherencia para recibir tratamiento por 30 días.Se deben hacer campañas adicionales en otros sectores, como los usuarios de jeringas de heroína inyectables, donde la prioridad es acercarles dispositivos limpios para evitar el intercambio y contagio, en lugar de pensar darles Prep.El tratamiento profiláctico se aprobó en 2015 en Francia, Kenia, Sudáfrica y Zimbabue. Un año después en Canadá, Israel, Bélgica, Perú, Australia y Noruega. Este último se convirtió en el primer país en el mundo en ofrecer Prep gratuito.Luis Adrián Quiroz, coordinador de Derechohabientes del IMSS viviendo con VIH, consideró que estos avances podrían quedarse estancados debido a que los HSH no se acercan a los consultorios, sino a las organizaciones de la sociedad civil, las cuales, dejaron de percibir 100 millones de pesos para campañas educativas, jeringas seguras y los recursos se quedaron en Hacienda.