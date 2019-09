Mexico, con mayor riesgo de que un niño sea asesinado que en Siria

Ciudad de México.- De acuerdo a la información de la organización internacional Save The Children, existe mayor riesgo de que un niño, niña o adolescente sea asesinado en México que en países como Siria o Palestina, los cuales viven en un conflicto armado en la actualidad.



La denuncia fue hecha con el fin de exigir al gobierno mexicano una política que busque la protección y el cuidado a los derechos de esa parte de la población.



También pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tratar con seriedad el conflicto de la violencia en ese sector a nivel mundial durante la Cumbre de Salud Mental la cual se llevara a cabo el dia de mañana en New York.



Informó que actualmente existen 420 millones de niños en el mundo que viven en situaciones de violencia.



Agregó María Josefina Menéndez, directora ejecutiva de Save The Children México, que son los adolescentes de entre 12 y 17 años de edad los mas vulnerables a caer en manos de la violencia criminal.



Otra de las grandes problemáticas de violencia que afectan a los niños y jóvenes es que al menos 30 mil menores de edad han sido reclutados por el crimen organizado para participar en distintas bandas de criminales, sobre todo ocurre en sectores de pobreza extrema, pues se genera "un equivocado modelo de superación a través del crimen.



También se habló de otro serio problema que viven los menores en nuestro país, pues se estima que el 64 por ciente de los niños han sufrido algún tipo de abuso sexual.



Lamento la funcionaria que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no existe una política dirigida a la infancia y a los jóvenes.



“Necesitamos la voluntad política del presidente, es importante que él le apueste a la agenda de la niñez. Requerimos un estado fuerte, políticas y programas con acciones que sí generen los cambios culturales y con conciencia para lograr que las condiciones de los menores mejoren”.