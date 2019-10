México deporta a 311 migrantes indocumentados de la India

Ciudad de México.- Autoridades mexicanas deportaron este miércoles a 311 ciudadanos de la India por no tener documentación migratoria, en una acción inédita por su número, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).



"Acompañados de agentes migratorios e integrantes de la Guardia Nacional “los extranjeros –310 hombres y una mujer, todos mayores de edad–” fueron enviados del aeropuerto de Toluca, Estado de México (centro) a Nueva Delhi, detalló el instituto en un comunicado.



Los migrantes fueron detenidos en varios estados de México y fueron concentrados en la estación migratoria de Veracruz.



"No existe precedente en la historia del INM -ni en la forma, ni en el número de personas- de una conducción aérea trasatlántica, como la llevada a cabo este día”, destacó.



La deportación se da luego de que el gobierno mexicano ha desplegado a miles de elementos de la militarizada Guardia Nacional en sus fronteras con Guatemala y Estados Unidos, por la presión ejercida por el presidente Donald Trump para contener el flujo de migrantes indocumentados hacia el norte.



En junio pasado, Trump amenazó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con imponer aranceles crecientes a las exportaciones mexicanas, un 80% de las cuales tienen como destino Estados Unidos, si no frenaba los flujos migratorios irregulares.



Hasta agosto, la estrategia mexicana logró reducir en casi 60% el flujo migratorio que llega a la frontera con Estados Unidos y el gobierno espera que al cierre de octubre el flujo retome su promedio histórico de los últimos cinco años.