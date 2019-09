México no permitirá a CIDH verificar situación de migrantes en el país

La subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, confirmó que México no permitirá que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realice una visita extendida para revisar la situación en que se encuentran los migrantes en el país.En medio de una crisis migratoria por el aumento en las detenciones y deportaciones irregulares, la subsecretaria detalló que la visita no fue negada; sin embargo, aseguró que no se permitirá que nuestro país sea tratado como una zona aledaña.Asimismo, recordó que la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) establecía un mandato para revisar las condiciones en la frontera sur de Estados Unidos y no incluía la situación que prevalece en México.La respuesta de la funcionaria se da luego de que México impidiera que la visita que realizó la CIDH a la zona fronteriza de Estados Unidos entre el 19 y 23 de agosto pudiera cruzar a territorio nacional para revisar las condiciones de los centros de detención.No obstante, el 9 de agosto el propio canciller Marcelo Ebrard consideró la necesidad de que existan los mismos estándares de derechos humanos en los centros de detención de ambos lados de la frontera, luego de que se produjera una mega redada en Misisipi en donde detuvieron a 122 connacionales.Como resultado, la CIDH urgió al gobierno de México a autorizar una inspección similar a la que realizó en la unión americana, entre el 16 y 20 de septiembre en las fronteras norte y sur de México.