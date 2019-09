México recibe el Metotrexato que se importó de Francia

Para el Gobierno de México la salud de los mexicanos es tema prioritario. Traeremos de cualquier parte del mundo los medicamentos para garantizar su abasto en todos los hospitales. pic.twitter.com/WnqhFTTTpa — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) September 21, 2019

La mañana de este sábado,, coordinador general de comunicación social de la Presidencia de la República, informó en su cuenta de Twitter que el Gobierno de México recibió esta madrugadaque se importó deJesús Ramírez Cuevas aseguró que la salud de los mexicanos es lo más importante y nunca se escatimarán recursos por la salud de la niñez y de la población en general.La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que los principales productores de Metotrexato, medicamento que se utiliza para combatir diferentes tipos de, carecen del certificado vigente de buenas prácticas de fabricación, lo que obligó a suspender su proceso de producción, sin embargo, confirmó que está garantizado el abasto del fármaco en el país.A través de un comunicado, la Cofepris señaló que este certificado es requerido para cumplir con las normas y evitar la producción de medicamentos inseguros, ineficaces y de poca calidad, lo que pudiera poner en riesgo la salud de los mexicanos.La comisión señaló queestá entre esas empresas, luego de haber verificado su planta de la alcaldía de Coyoacán, desde mayo de 2019, a partir de una denuncia en el Hospital del Niño Poblano, vinculada a reacciones adversas por el uso de Metotrexato.Como consecuencia de esta verificación se suspendió la línea de producción del fármaco por, que rige las buenas prácticas de fabricación, precisó a través de un comunicado.PISA no presentó programa de corrección de las irregularidades durante cuatro meses y hasta el pasado 11 de septiembre su directora de Asuntos Regulatorios informó a Cofepris que habían iniciado la corrección de sus procesos, sostuvo.De ahí que a partir del próximo 7 de octubre estarían en condiciones de recibir una nueva verificación para constatar la atención a las irregularidades observadas.Ante esa situación, la Cofepris aseguró que se encuentra en los trabajos para cumplir con todos los trámites de importación necesarios para, en su caso, adquirir en otros países medicamentos de calidad, seguridad y eficacia.Ello con el fin de garantizar el abasto de medicamentos en el país y seguir con la instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.En ese sentido, insistió en que no existe uncomo “desde hace varias semanas diversas voces anuncian que se avecina y que hasta la fecha no ha sucedido ni sucederá.