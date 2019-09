México sí quiere supervisión de la CIDH a fronteras

La subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la, Martha Delgado, afirmó que al gobierno mexicano sí le interesa que lavisite las fronteras paraEn una audiencia pública en Washington,, detalló que en semanas anteriores no era un momento apropiado para México, pero ‘queremos aceptar la sugerencia de las organizaciones civiles y de la iniciativa de la CIDH para la visita’.Cabe mencionar que desde el 13 de agosto pasado, el organismo envió al gobierno una petición formal paradel 16 al 20 de septiembre; sin embargo, no recibió respuesta.Delgado aseguró que la visita servirá para hacer una agenda útil para ambas partes, con el fin de analizar la situación de losSin embargo, también solicitó que la inspección no se limite a México, sino que se extienda a los, como Honduras, Guatemala y El Salvador. “Es muy difícil comprender un fenómeno solo analizando la mitad de la parte que es México”, indicó.Momentos previos a la respuesta de la delegación mexicana, el comisionadoseñaló que “nosotros acabamos de hacer los trabajos de visita en la frontera de Estados Unidos, nos agradaría muchísimo que podamos ir a México”. En la audiencia ante el CIDH defensores de migrantes denunciaron el recrudecimiento de la política en los últimos meses, sobre todo en los centros de detención.Entre los casos resalta la muerte de tres personas bajo el resguardo de las autoridades y la de una niña que no recibió atención médica adecuada.La delegación mexicana aseguró que se hacen grandes esfuerzos para acelerar la profesionalización de lay reiteró que su despliegue responde a la solicitud de apoyo del instituto de migración.La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados () dio a conocer que de enero a julio de este año México ha recibido más de 46 mil solicitudes de asilo, lo que significa un incremento de 231 por ciento respecto al mismo periodo de 2018.El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,, comenzó ayer un gira por el país para supervisar la respuesta del gobierno mexicano a las peticiones y la coordinación con la Acnur.En esta segunda ocasión, Grandi estará en México hasta el lunes y; en la capital de Coahuila, Acnur aplica un programa que promueve la integración de refugiados y solicitantes de asilo a la economía local, además de apoyarlos para obtener casa y en la inscripción de sus hijos a la escuela.En Tapachula, al sur de Chiapas, se reunirá con autoridades federales para inaugurar un centro de registro para solicitantes dirigido por la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados () y otro de asistencia operado por RET Internacional.