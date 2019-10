Mhoni Vidente lanza advertencia a Hoy tras ser despedida

“Mhoni Vidente ya no está en Hoy”, fue la noticia que la vidente ofreció en una entrevista radiofónica con Javier Alatorre, en donde confirmó su salida del programa matutina.Mhoni explicó que su salida la tomó un poco raro pues su contrato terminaba en diciembre, sin embargo se adelantó y la productora de Hoy, Magda Rodríguez le comunicó que su última aparición en el programa fue la de ayer martes, aún faltándole tiempo para que terminara su contrato.La vidente explicó que el motivo de su salida fue “por equis cosa” y que los ejecutivos ya no la querían, de acuerdo con lo que le dijo Magda Rodríguez, sin embargo dijo Mhoni que ella no creía eso y dijo sentirse tranquila y a la vez dijo que esa no era la manera para haberla despedido, pues dijo que era cumplida y era una de las secciones que más disfrutaba el público.No obstante dijo respetar las decisiones e irse con la cara en alto y señaló que su despido repercutirá totalmente el programa.“Hoy Mhoni Vidente se reinventa en todos los sentidos”, recalcó.Con información de El Debate