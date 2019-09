Mi hijo tenía ganas de vivir y me lo mataron: madre de Erick Castillo

“Lo que quisiera es que se avanzara un poco en saber, no es justo esto; es muy impactante que mi hijo tenía muchos planes, ganas de vivir y unos delincuentes me lo mataron”.



El equipo de Discovery Networks Latinoamérica, lamenta el sensible fallecimiento de su amigo y colaborador Erick Castillo Sánchez.



Nos unimos respetuosamente a la pena que embarga a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/51lQ7gCjJ5 — Discovery Channel (@tudiscovery) September 12, 2019

“No teníamos mucha comunicación de su trabajo, más bien hablaba con su papá de su trabajo porque su papá trabajó en telecomunicaciones”.



La madre del fotógrafo, quien fue asesinado en, la noche del miércoles 11 de septiembre, dijo que lano le ha brindado a la familia Castillo Sánchez información sobre el homicidio.En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula,, negó que la autoridad del estado dese haya acercado a la familia del colaborador de Discovery Channel para informarles sobre las investigaciones que sigue en torno al asesinato.Cuestionada respecto a si la pareja de Castillo Sánchez había sido llamada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero para rendir declaración sobre el asesinato, la madre descartó dicha posibilidad: “no creo que la hayan llamado”.Según la madre del fallecido fotógrafo, la última vez que vio a la pareja de su hijo fue durante el sepelio y añadió que ellos no vivían juntos, “sólo eran pareja” (sic).Fiscalía de Guerrero no tiene avances sobre asesinato de Erick CastilloLa madre de Castillo también dijo que probablemente no le han informado nada: “porque me he sentido un poco mal”, por lo tanto la información respecto a asuntos legales la lleva uno de los hermanos del fallecido fotógrafo, quien se reunió con los abogados, aunque no hay enviados de la Fiscalía de Guerrero con la familia.Sánchez también dijo que el fotógrafo tenía un hijo y dos nietos que residen en los Estados Unidos y que viajaron desde allá para despedirse de él.