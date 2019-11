‘Mi madre está tratando de matarme’; mujer apuñala 25 veces a su hijo

Una cámara corporal usada por la policía en Henderson, Nevada, detalló los dramáticos momentos vividos por un niño hispano antes de que su madre muriera luego de apuñalarlo 25 veces.El 21 de octubre de 2019, a las 12:11 p.m., el Departamento de Policía de Henderson, pero lograron rastrearla y presentarse en el hogar, 16 millas al sur de Las Vegas., se puede escuchar al niño diciéndole a los despachadores y luego suplicándole a ella que no lo lastime, en el audio hecho público.Los oficiales llegaron a la residencia y, identificada como su madre, Claudia Nadia Rodríguez (37).El niño de 7 años fue transportado a un hospital donde desde entonces se recupera tras una cirugía de emergencia.En tanto,El Departamento de Policía de Henderson identificó como Edward Little y Patrick McCarrick a los oficiales que estuvieron involucrados en el tiroteo. No resultaron heridos en el incidente.Ambos están asignados a la oficina de operaciones de campo y han sido colocados en licencia administrativa remunerada, reportó CBS12.Como se trata de una investigación abierta, no se darán más detalles en este momento, informó la policía local.