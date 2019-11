Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta, hace llorar a todos con este video

No cabe duda que las hijas de Andrea Legarreta cada vez están triunfando en el mundo del espectáculo y esta vez Mía Rubín dejó a todos con la boca abierta al interpretar una canción de Lady Gaga, pero con un toque único, ya que su voz ha conquistado a miles.Pero eso no fue todo ya que la emoción de la orgullosa madre fue tan grande que le dedicó un emotivo mensaje en su Instagram, pues fue ella quien compartió el video que cuenta con más de 55 mil reproducciones y varios comentarios de todo tipo."Siempre le he dicho a mis niñas lo afortunadas que son de haber descubierto su pasión desde muy pequeñas... Hay seres que llegan a adultos y jamás encuentran una pasión o no se atreven a intentarlo... Hay muchos que se sienten forzados a dedicarse a algo que no les apasiona y no se sienten plenos jamás... Cuando descubrimos sus talentos y sus sueños, decidimos apoyarlas y aconsejarlas para que nunca dejaran de prepararse y estudiar para desarrollar sus talentos y luchar por sus sueños...", dice parte del texto.