¿Michelle Salas busca reconciliarse con Frida Sofía?

Ciudad de México.- Para nada es nuevo el pleito entre Frida Sofía y Michelle Salas.



Desde hace años que no se llevan bien y todo explotó por una foto navideña donde Michelle no etiquetó a la hija de Alejandra Guzmán.



Desde que el pleito empezó Frida Sofía tomó distancia con su familia y no ha vuelto a convivir con ninguno de sus miembros.



En tanto, la hija de Luis Miguel, quien vive en Nueva York, se presentó en una gala y con la educación que la caracteriza habló de una reconciliación con su tía.



"A mí me encantaría si ella quiere…yo no soy una persona rencorosa y de mi boca nunca va a salir nada malo o hiriente hacia ella” dijo en entrevista.



Salas también reiteró que ella no va a hablar mal de Frida.



En este video puedes ver la entrevista completa que le realizó el programa De Primera Mano.







Con información de Excelsior